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«الانضباط» ترفض شكوى «المحترفين»

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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه، رفض شكوى لجنة دوري المحترفين ضد حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين بأغلبية الأعضاء، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على تسجيلات الفيديو الخاصة بتصريحاته الإعلامية التي أدلى بها، كما استمعت اللجنة إلى ابن نخيرات الذي حضر جزءاً من الاجتماع، ورأت اللجنة أن تلك التصريحات لا تمثل إساءة ولا سباً في حق اللجنة أو العاملين بها.

كما قررت الانضباط تغريم نادي الوحدة 20 ألف درهم، بسبب جماهيره في مباراة الفريق أمام حتا في دوري الخليج العربي.

     
 

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