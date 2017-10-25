حمدان بن محمد: أصحاب الهمم أهل العزيمة والإرادة

رضا سليم (دبي)

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة، قال فيها: «أصحاب الهمم في الإمارات هم أهل العزيمة والإرادة، واليوم أتطلع شخصياً ليكونوا جميعاً معنا في تحدي دبي للياقة.. فهذا التحدي لا يكتمل ألا بكم».

وتواصلت ردود الأفعال في كل أنحاء إمارات الدولة لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخطفت المبادرة الأضواء في الساحة الرياضية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة كبيرة للتحدي من خلال الصور والفيديوهات خلال ممارسة الرياضة.

ووجه الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المبادرة، وعلق في تغريدة على حسابه الرسمي، وقال: «شكراً للشيخ حمدان»، وقد وضع فيديو على تويتر وهو يمارس رياضة الجري على أحد الأجهزة.

وواصلت المؤسسات والدوائر الحكومية تفاعلها مع المبادرة ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها بشكل يومي، حيث عززت بلدية دبي، قيادةً وموظفين وعاملين ومنتسبين من الجنسين، تفاعلها مع المبادرة