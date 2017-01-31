تظاهرة في صنعاء مؤيدة للحكومة الشرعية

صنعاء (الاتحاد)

نفذت رابطة المعلمات في العاصمة صنعاء وقفة شكر للحكومة الشرعية على جهودها المبذولة في إرسال مرتبات موظفي الدولة المتأخرة منذ أشهر جراء سيطرة ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح الانقلابية على البنك المركزي واستحواذه على الموارد المالية. واصطفت عشرات المعلمات في شارع رئيسي في صنعاء يحملن لافتات شكر للحكومة الشرعية على إرسال مرتبات موظفي التربية والتعليم المتأخرة من 5 أشهر، داعين إلى دعم المعلم من أجل النهوض بقطاع التعليم وبناء أجيال المستقبل.

وتعد هذه التظاهرة المؤيدة الأولى من نوعها التي تقام في صنعاء التي تسيطر عليها الميلشيات الانقلابية في ظل تواصل صرف مرتبات أكثر من 21 ألف مدرس وموظف تربوي عبر شركات صرافة محلية.

وأكدت الحكومة الشرعية أنها تعمل على صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية بما فيها التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية التي وجهت بعدم تسليم الحكومة كشوفات الموظفين في خطوة صريحة لعرقلة عملية الصرف وتأخيرها.

وأكد مراقبون أن خطوة الحكومة بتسليم رواتب الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات خطوة مهمة وإنجاز كبير يحسب للحكومة منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مشيراً إلى أن الميليشيات عجزت عن تسليم المرتبات للشهر الخامس على التوالي بعد عمليات النهب والاستنزاف للمليارات من خزينة البنك المركزي في صنعاء وتحويلها لصالح قيادات التمرد ودعم جبهات القتال.