السيتي يزيّن الـ «توب 10»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

احتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب أفضل خط هجوم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى «البريميرليج، الليجا، البوندسليجا، السيري إيه، الليج آن» بأدائه المتميز وأهدافه الغزيرة ونجومه الهدافين. ومنذ بداية الموسم الحالي نجحت عدة فرق في تحقيق أداء نموذجي أمام مرمى المنافسين، يعكس قوة خط هجومها وقدراته العالية على تسجيل الأهداف، رغم أن جولات الدوريات الأوروبية في الدول المذكورة لم تتخط مبارياتها بعد حاجز المباريات العشر «كلها 9 جولات باستثناء باريس سان جرمان 10 جولات».

وتضم قائمة «التوب 10» مع السيتي، أندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة، ونابولي، وبروسيا دورتموند وفالنسيا، ولاتسيو، روما، ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، أي ثلاثة أندية من «السيري إيه» وناديين من «البريميرليج»، واثنين من «الليجا» واثنين من «البوندسليجا»، ونادٍ واحد من فرنسا «بي إس جي».

ولم يأت تصدر «البلومون» للقائمة من فراغ، فقد سجل مهاجمو الفريق ونجومه الكبار سيرخيو أجويرو، ورحيم ستيرلينج وجابرييل خيسوس، وليروي ساني وكيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، 32 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 56. 3 هدف في المباراة الواحدة، بينما جاء سان جرمان في المركز الثاني برصيد 31 هدفاً، ولكن في 10 مباريات، بمتوسط 1. 3 هدف في المباراة الواحدة وأكثر هذه الأهداف سجلها ثلاثي الهجوم «كافاني ونيمار ومبابيه».

وجاء اليوفي في المركز الثالث برصيد 27 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة، سجل ما يقرب من ثلثها النجم الأرجنتيني ديبالا، رغم أنه لم يسجل أي هدف في حفلة الأهداف التي شهدتها مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري ضد أودينيزي، والتي انتهت 6/‏‏2.

ورغم البداية الناجحة لبرشلونة بالليجا، فإنه لم يسجل سوى 27 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 89. 2 هدف في المباراة الواحدة، سجل منها ميسي 11هدفاً، واحتل بها الفريق المركز الرابع في الترتيب. أما نادي نابولي الإيطالي فقد جاء خامساً بالتساوي تماماً مع «البارسا» في عدد الأهداف والمباريات، بفضل خط هجومه الرهيب المكون من الثلاثي إينسيني وميرتينز وكاليجون.

وفي المركز السادس حل دورتموند برصيد 25 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 78. 2 هدف في المباراة، وسجل منها الجابوني بييرإيميريك أوباميان 10 أهداف، بينما جاء في المركز السابع فريق فالنسيا الإسباني الذي كان أداؤه الهجومي هذا الموسم مفاجأة للجميع، واستطاع أن يحتل المركز الثاني في الليجا بعد برشلونة مباشرة، ومتفوقاً بذلك على ريال مدريد وأتليتكو مدريد وإشبيلية، بفضل نجوم خط هجومه الرهيب سيميوني زازا وسولير وجوديس ورودريجو. وتساوى «الخفافيش» مع دورتموند في عدد الأهداف 25 هدفاً في 9 مباريات. واحتل المركز الثامن فريق لاتسيو الإيطالي برصيد 24 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 67. 2 هدف في المباراة، بفضل نجمه الهداف «إيموبيلي» مفاجأة هذا الموسم.

وجاء فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز التاسع برصيد 22 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 44. 2 هدف في المباراة، سجل ثلثها المهاجم البلجيكي «لوكاكو».

وتذيل قائمة «التوب 10» فريق بايرن ميونيخ الألماني بنفس رصيد اليونايتد «22 هدفاً في 9 مباريات بمتوسط 44. 2 هدف في المباراة»، وكان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من هذه الأهداف.