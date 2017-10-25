موهوريتش في قائمة الـ «توب 10»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الدراج ماتي موهورتيش موسمه مع فريق الإمارات بأداء مميز وأنيق، حيث حل في المركز السادس بالتصنيف العام في جولة قوانجشي، والتي تمثل السباق الأخير ضمن موسم الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، كما تمكن السلوفيني من احتلال المركز الثاني في تصنيف الدراجين الشباب، حيث اختتم السباق بفارق 9 ثوانٍ فقط عن الدراج جوليان ألافيليبه (كويك - ستيب فلورز).

وقدم دراجو فريق الإمارات عرضاً مميزاً طوال الجولة، مثل الدراج أندريا جوارديني (المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة والمرحلة السادسة) وفيدريكو زورلو (المرحلة الثانية) وماتي موهوريتش (المرحلة الرابعة) وتمكنوا جميعهم من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل في اختتام كل مرحلة.

وتمكن تيم فيلانز (فريق لوتو سودال) من احتلال المركز الأول في التصنيف العام، بينما حل باوك موليما (فريق تريك سيجافريدو) والدراج نيكولاس روش (فريق بي إم سي راسينج) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي معرض تعليقه عن فوزه بالمركز السادس، قال الدراج ماتي موهوريتش: «لقد استمتعت حقاً بالسباق الأخير مع فريق الإمارات، وأنا ممتن جداً للدعم الذي قدموه لي. ويسعدني أنني تمكنت من احتلال المركز السادس في التصنيف العام، ذلك يعني لي الكثير، وأنا سعيد لأنني تمكنت من تقديم أداء جيد للفريق».