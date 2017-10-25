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فافرينكا يخوض جولة أبوظبي بطموحات كبيرة

ديوكوفيتش يشارك في «عالمية» مبادلة للتنس
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام المصنف السابع نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بلقب بطولات التنس الكبرى جراند سلام لاثنتي عشر مرة، والمصنف التاسع ستان فافرينكا الحاصل على لقب جراند سلام 3 مرات إلى قائمة المتنافسين على لقب النسخة العاشرة لبطولة مبادلة العالمية للتنس التي تنطلق يوم الخميس 28 ديسمبر، وحتى السبت 30 ديسمبر.

واكتمل بذلك عقد قائمة المشاركين المكونة من 6 نجوم عالميي بانضمام رافييل نادال المصنف اليوم في المرتبة الأولى عالمياً، وبابلو كارينو بوستا المصنف الحادي عشر عالمياً، ودومينيك ثيم المصنف السادس عالمياً، وميلوس راونيك المصنف الثاني عشر عالمياً.

وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً لمشاهدة أبرز نجوم عالم التنس عام 2017، حيث تحظى البطولة بمكانة مرموقة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة.

وباعتباره حامل لقب البطولة لثلاث مرات، يرى نوفاك ديوكوفيتش في بطولة مبادلة العالمية للتنس فرصة استثنائيةً لعودته للملاعب بعد فترة استراحته الطويلة خلال النصف الثاني من عام 2016، حيث يستعد ديوكوفيتش لتحقيق عودةٍ قوية للمرة الأولى، بعد مشاركته ببطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا العام، مدعوماً بسلسلة نجاحاته الباهرة عقب تصدّره قائمة التصنيف العالمية الصادرة عن رابطة محترفي التنس لمدة 223 أسبوعاً.

وفي معرض تعليقه حول هذا الموضوع، قال اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش البالغ من العمر 30 عاماً، والفائز بـ 68 لقباً خلال مسيرته الرياضية: «أشعر بحماس تجاه العودة إلى أبوظبي للمرة الخامسة، يشرفني خوض غمار المنافسة ضمن هذه البطولة المرموقة. لطالما احتضنت البطولة نخبة من اللاعبين الدوليين المحترفين، ما يجعل منها المكان الأمثل للاحتفاء بعودتي ولبدء الموسم الجديد. كما تعتبر أبوظبي وجهةً فريدةً لاحتضان مثل هذه الفعاليات المميزة التي ينتظرها عشاق رياضة التنس». ... المزيد
     
 

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