ديوكوفيتش يشارك في «عالمية» مبادلة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام المصنف السابع نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بلقب بطولات التنس الكبرى جراند سلام لاثنتي عشر مرة، والمصنف التاسع ستان فافرينكا الحاصل على لقب جراند سلام 3 مرات إلى قائمة المتنافسين على لقب النسخة العاشرة لبطولة مبادلة العالمية للتنس التي تنطلق يوم الخميس 28 ديسمبر، وحتى السبت 30 ديسمبر.

واكتمل بذلك عقد قائمة المشاركين المكونة من 6 نجوم عالميي بانضمام رافييل نادال المصنف اليوم في المرتبة الأولى عالمياً، وبابلو كارينو بوستا المصنف الحادي عشر عالمياً، ودومينيك ثيم المصنف السادس عالمياً، وميلوس راونيك المصنف الثاني عشر عالمياً.

وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً لمشاهدة أبرز نجوم عالم التنس عام 2017، حيث تحظى البطولة بمكانة مرموقة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة.

وباعتباره حامل لقب البطولة لثلاث مرات، يرى نوفاك ديوكوفيتش في بطولة مبادلة العالمية للتنس فرصة استثنائيةً لعودته للملاعب بعد فترة استراحته الطويلة خلال النصف الثاني من عام 2016، حيث يستعد ديوكوفيتش لتحقيق عودةٍ قوية للمرة الأولى، بعد مشاركته ببطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا العام، مدعوماً بسلسلة نجاحاته الباهرة عقب تصدّره قائمة التصنيف العالمية الصادرة عن رابطة محترفي التنس لمدة 223 أسبوعاً.