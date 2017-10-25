«جولف مينا» ينتظر بطل الموسم السابع

عجمان (الاتحاد)

انطلقت البطولة الختامية لجولة الجولف في دول مينا، التي يحتضنها نادي الزوراء للجولف في عجمان، وسط منافسة قوية لتحديد بطل الموسم السابع للجولة التي تعد مبادرة رائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف.

وتصدر الإنجليزي جايمي إلسون الترتيب في الجولة الأولى محققاً 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل، ليعزز من فرصه لحصد لقب الموسم أيضاً، حيث يحتل صدارة الترتيب حالياً ويكفيه التواجد في أحد المراكز الثلاث الأولى لضمان التتويج بصدارة الموسم، بغض النظر عن نتائج بقيه.

وطارد الجنوب أفريقي تايلر هوجارتي المتصدر إلسون، لينهي الجولة الأولى بمجموع 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، وجاء السويدي هنريك ستورهيد بالمركز الثالث بمجموع 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل.

وعلى صعيد الهواة تشارك الإنجليزيان تود كليمنتس وسام هوبداي المركز الأول بمجموع 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل، وجاء خلفهما مواطنهما تايلر كارتر بمجموع 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.

ويشارك في البطولة بشكل حصري 60 لاعباً، منهم 50 لاعباً محترفاً و10 هواة، وهم اللاعبون النخبة الذين حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي الذي انطلق في شهر مارس الماضي من المغرب، وطافت الجولة دول تايلاند وجنوب أفريقيا والأردن والكويت، وأقيمت بالدولة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، فيما يقام الختام للمرة الأولى في عجمان.

وتقام البطولة بنظام أربع جولات، حيث سيكون الختام غداً، وسيتم توزيع جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أميركي في ختام الموسم، يحصل منها بطل الجولة على مبلغ 18 ألف دولار، إلى جانب منح أصحاب المراكز الأولى بطاقات المشاركة في عدد من البطولات الكبرى في الجولة الأوروبية للجولف، أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام العام المقبل على ملاعب نادي الإمارات للجولف في دبي، وبطولة مايبانك الماليزية وبطولة «كي أل أم» الهولندية.

وأكد الإنجليزي إلسون، إدراكه للضغوطات التي تقع على عاتقه بوصفه متصدر الترتيب العام، وقال: الأنظار تتجه إلي وهو أمر طبيعي، أحاول فقط اللعب بنفس الطريقة المعتادة وحصد أفضل النتائج الممكنة في كل جولة بانتظار الفوز بلقب الموسم في نهاية البطولة إن حالفني التوفيق.