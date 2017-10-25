126 لاعبة في بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق الأربعاء المقبل على أرض نادي جولف شاطئ السعديات الدورة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات، بمشاركة 126 من نخبة لاعبات الجولف العالميات، بينهم السويديتان الصاعدتان أماندا لينير وجوليا إنجستروم، بعدما وقع عليهما الاختيار للحصول على بطاقتي مشاركة من قبل نجمة الجولف آنيكا سورينستام.

وقدمت لينير أداءً رائعاً في بطولة آنيكا انفيتيشونال الأوروبية بعدما نجحت في الوصول للحفرة الأخيرة بضربة واحدة تحت المعدل، لتقود المباراة إلى جولة تصفيات شيّقة. وتحتل لينير حالياً المرتبة الرابعة ضمن التصنيف الأوروبي للهواة والمرتبة 24 ضمن التصنيف العالمي، وتُعتبر واحدة من أفضل لاعبات الجولف الصاعدات على مستوى العالم، في حين بدأت إنجستروم مسيرتها ضمن الجولة الأوروبية للسيدات عندما كانت بعمر الـ13 فقط ضمن بطولة هلسنجبورج المفتوحة 2014، كما أنها أصغر لاعبة تفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للاعبات الهواة، وتحتل حالياً المرتبة السادسة ضمن التصنيف العالمي للهواة، كما مثلت القارة الأوروبية ضمن بطولة كأس بينج جونيور سوليم 2017.

وتعتقد نجمة الجولف المميزة آنيكا سورنستام بأن هذه البطولة ستشكل تجربة لا مثيل لها لهاتين اللاعبتين الشابتين، مؤكدة على النجاح الكبير الذي حققته كلتا اللاعبتين من خلال الأداء اللافت لهما خلال الأشهر الماضية، بما تمتلكانه من مهارات رائعة.

وتسعى البطولة في نسختها الثانية إلى جذب العائلات من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حيث توفر فرصة رائعة للأطفال للتعرف عن كثب على رياضة الجولف وغيرها من الرياضات.

وتتيح البطولة لجميع الزوار الدخول بشكل مجاني، وذلك في إطار تشجيع حضور العائلات للمشاركة في تعزيز انتشار رياضة الجولف في الدولة، وخاصة بين صفوف السيدات، وتماشياً مع تشجيع المشاركة في الفعاليات الرياضية والصحية واللياقة البدنية في مختلف أنحاء الدولة.

ولاقت هذه الخطوة دعماً كبيراً من اللاعبات المشاركات في البطولة، حيث قالت آماندا لينير بهذا الصدد: «إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولات الجولف بأبوظبي، بعد أن حظيت دورة العام الماضي بالكثير من الإشادة والسمعة الإيجابية. وأتمنى أن أكون عند حسن ظن آنيكا بي وأن أقدم أداءً يرتقي إلى تطلعات جميع الحضور ضمن البطولة، وبشكل خاص عائلتي، وأن أسهم في تشجيع المزيد من الأشخاص على الانخراط أكثر في البطولة وفي رياضة الجولف بشكل عام».

بدورها، علقت إنجستروم: «لقد كانت مفاجأة سارةً للغاية لي عندما علمت أن آنيكا بي اختارتني لأشارك في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للجولف. ولطالما شكل دعم عائلتي أمراً غايةً في الأهمية بالنسبة إلى، فأنا أنحدر من عائلة تعشق رياضة الغولف وتمارسها بشكل مستمر، وقد استقيت حب الغولف وعقليتي التنافسية منهم».

يشار إلى أن مجموعة جوائز البطولة يبلغ 550.000 دولار أميركي، وتُقام برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة المسعود للسيارات، والاتحاد للطيران، وفندق «ماريوت داونتاون» أبوظبي.