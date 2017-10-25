«ارفع علمك» تجمع شرطة العالم في «أولمبياد أبوظبي»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تستضيف العاصمة أبوظبي خلال الفترة 3 إلى 10 نوفمبر المقبلين النسخة الثانية لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة، بمشاركة 51 دولة يمثلها 782 لاعبا، وتبدأ الدول المشاركة في الحدث الوصول اعتباراً من الأربعاء المقبل لتبدأ التدريبات، ثم الدخول في أجواء البطولة.

وأكد العميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الشرطة اكتمال كل الترتيبات لاستضافة الحدث الكبير، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» عقب العرض تفصيلي بالصور والفيديوهات لآخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث أن الدورة سوف تكون عرساً رياضياً بامتياز، وأضاف: «اللجنة العليا برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري تعمل على قدم وساق لإخراج التظاهرة الشرطية بأفضل صورة بالتنسيق مع اللجان الفرعية الأخرى وغرفة العمليات الدائمة، تم تسلم شعلة البطولة من رئيس الاتحاد الدولي عن طريق الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في مقر الوزارة»، موضحا أن الاتحاد الدولي للشرطة يهدف من خلال البطولة لتعزيز وتشجيع كل منتسبي الهيئات الشرطية في العالم على ممارسة الرياضة والتواصل مع بعضهم بعضاً، خصوصا أن هناك 75 دولة من مختلف القارات تمثل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشرطة.

وقال: من ضمن أهدافنا الاستراتيجية في هذه البطولة أيضا مد جسور التعاون مع مختلف الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، ونشر الثقافة الرياضية بين جميع رجال الأمن في العالم، وسيكون هناك وجود عربي وخليجي قوي في البطولة، وتم اعتماد 4 ألعاب رئيسة هي الرماية التكتيكية، والجو جيتسو، والجودو، والسباحة، وهي ألعاب تتصل ببناء الجسم والعقل السليمين، والقدرة على الدفاع عن النفس.

وعن تفاصيل البرنامج الزمني للدورة قال: في الفترة من الأول إلى الرابع من نوفمبر المقبل سوف تصل الوفود إلى أبوظبي، ويعقد الاجتماعات الفني العام، فيما سيكون حفل الافتتاح الرسمي 4 نوفمبر، عقب صلاة المغرب مباشرة في مقر كلية الشرطة بالعاصمة أبوظبي، وتبدأ المنافسات 6 نوفمبر بالرماية التكتيكية في ميدان الحفار بالوثبة، وتقام بطولة السباحة 7 نوفمبر في حمام السباحة المجهز في جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، وتقام منافسات الجودو 8 نوفمبر، فيما سيكون الختام يوم الخميس 9 نوفمبر مع مسابقات الجو جيتسو، وكلاهما سيقام في صالة أيبيك أرينا أبوظبي، وفي نفس اليوم، سوف يكون هناك حفل الختام بنفس الصالة في مدينة زايد الرياضية.