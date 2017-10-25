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اعتذار مفاجئ لمصر ولبنان

قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو في آرينا اليوم
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تسحب اليوم قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو في صالة آيبيك آرينا، فيما يعقد الاجتماع الفني للبطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع اتحاد المصارعة والجودو، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.

وتنطلق البطولة غداً، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بإقامة منافسات قوية في 5 أوزان يوميا للرجال والسيدات، وتفتتح البطولة بالتصفيات التمهيدية في كل وزن بالفترة الصباحية والنهائيات مساء، ووصلت أغلب الوفود المشاركة أمس، بينما يكتمل وصولها اليوم.

ويشارك في البطولة 15 لاعباً من بين المصنفين الـ25 الأوائل على العالم، بينهم نحو 10 لاعبين من المتوجين بالميداليات في أولمبياد ريو 2016، ما يكسب البطولة زخماً فنياً، ويرفع من درجة المنافسة فيها على تحسين المنتخبات لموقعها في خارطة التصنيف الدولي للعبة.

وكانت مصر ولبنان قد اعتذرتا بشكل مفاجئ أمس الأول عن المشاركة في البطولة، حيث أبلغ السكرتير العام للاتحاد الدولي، اللجنة المنظمة المحلية برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عن القرار المفاجئ للمنتخبين المصري واللبناني، وبذلك يصبح عدد الدول المشاركة 48 دولة يمثلها 290 لاعبا ولاعبة حسب القائمة النهائية التي اعتمدها الاتحاد الدولي قبيل مراسم القرعة.

وتسبق القرعة كلمة كلمة ترحيبية لمحمد بن ثعلوب الدرعي، يلقيها نيابة عنه ممثل الاتحاد المحلي، يليها شرح من ممثل اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لضوابط وشروط البطولة وبشكل خاص التعديلات الجديدة في قانون اللعبة التي اعتمدت مؤخرا وتطبق للمرة الأولى في أبوظبي 2017، وتقام مراسم القرعة وفقا للتصنيف الأخير للاعبين، مع توجيهها بحيث لا يلتقي لاعبين من بلد واحد في الأدوار التمهيدية. ... المزيد
     
 

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