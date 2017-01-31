هادي يبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات

الدوحة (وكالات)

استعرض أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم الرئيس اليمني والوفد المرافق له لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت أن الرئيس اليمني اطلع أمير قطر على أحدث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية الداعمة للشرعية في اليمن.

ونقلت الوكالة عن هادي إعرابه عن شكره وتقديره للشيخ تميم ودولة قطر على ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لا سيما الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد الشيخ تميم مواصلة دولة قطر لجهودها، وسعيها لحل الأزمة اليمنية ودعمها ومساندتها للحكومة الشرعية وحرصها على وحدة اليمن واستقراره.

وكان الرئيس اليمني وصل إلى الدوحة في وقت سابق أمس، في زيارة عمل إلى قطر حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.