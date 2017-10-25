سباق الأندية الثقافي يطلق عام زايد على الدورة السابعة

الشارقة (الاتحاد)

أقرت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون تشكيلها الجديد، بعضوية كل من عبد العزيز النومان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم رئيس مجلس إدارة نادي المدام، ومصبح بالعجيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، والشيخ عبد الرحمن المعلا، مدير نطاق بوزارة التربية والتعليم وعبدالله سبيعان، عضو المجلس الاستشاري، ومحمد حمدان بن جرش، المدير التنفيذي للسعادة باتحاد أدباء وكتاب الإمارات، ومحمد علي ماجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمهندس حسن التفاق عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبد الرحمن بني ياس مدير مركز إعداد القادة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعيد العاجل رئيس قسم الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس فيصل الكعبي من جامعة الشارقة، والإعلامي إسلام الشيوي كمنسق إعلامي، وجاسر المحاشي كمستشار ومدرب تربوي مقرراً.

وعقدت اللجنة اجتماعاً بمقر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة محمد علي ماجد، وأطلقت اللجنة «عام زايد» على الدورة الدورة السابعة من السباق، وبحثت اللجنة كافة الأعمال المرتبطة بالسباق في دورته السابعة، وتناول الأعضاء طرح آرائهم الرامية إلى مواصلة تطوير السباق، وتقييم العمل في السنوات الماضية وتكاتف الجهود لتنمية إقبال اللاعبين من أندية الإمارة كافة.