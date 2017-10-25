تكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج مسار جودلفين اليوم

محمد حسن (دبي)

تكرم مؤسسة جودلفين اليوم الدفعة الأولى من خريجي برنامج مسار جودلفين، في الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة المدينة في سوق مدينة جميرا بدبي، وسيتم خلال الحفل تتويج ثمانية شباب إماراتيين ممن تم اختيارهم بدقة للالتحاق بأول دفعة من برنامج مسار جودلفين، حيث تلقوا 9 أشهر من التدريب التخصصي والأكاديمي في مجال الخيول المهجنة الأصيلة في المملكة المتحدة.

شارك في الدفعة الأولى من البرنامج كل من: عبد العزيز السويدي، آمنة بني هاشم، عائشة الفقاعي، حسنة علي، حسين المرزوقي، إبراهيم عقيل، منى المزروعي، وسلطان العامري.

ومسار جودلفين، هو منحة أكاديمية تدريبية تدار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوفر المنحة فرصة فريدة لا نظير لها لعشاق الخيول الشباب من أبناء الدولة، لاستلهام تراث الفروسية والتغلغل فيه حتى يصبحوا قادة لهذا القطاع مستقبلاً.

وكان برنامج مسار جودلفين قد أعلن عن إطلاق حملة اختيار ثمانية مرشحين جدد من أبناء وبنات الإمارات المميزين والطموحين، ليصبحوا جزءاً من الدفعة الثانية من برنامج مسار لعام 2018.