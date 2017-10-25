نيبوشا يعتذر لجماهير الزمالك

القاهرة (د ب أ)

تقدم المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني لنادي الزمالك، باعتذار لجماهير النادي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام سموحة بالدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد نيبوشا في تصريحاته للصحفيين، أهمية دعم الجماهير للفريق واللاعبين، نظراً لحساسية المرحلة الحالية، واعداً إياهم بتصحيح الأخطاء وعلاج النقاط السلبية بداية من مباراة وادي دجلة المقرر لها السبت المقبل، في المرحلة السابعة للدوري، وأضاف المدير الفني للزمالك أنه لم يتوقع ما حدث، وأن سيناريو اللقاء من بدايته لنهايته كان غريباً للغاية، مشيراً إلى أنه طالب لاعبيه بنسيان ما حدث والتركيز في القادم.

وقال نيبوشا: استوعبت الأخطاء في مباراة سموحة ولن تتكرر في الجولات المقبلة من الدوري الممتاز، والفريق قادر على العودة سريعاً وتفادي الأخطاء ومعالجتها للعودة لتحقيق الانتصارات.