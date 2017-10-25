ديربي الرياض بين التأكيد ورد الاعتبار

الرياض (أ ف ب)

يلتقي الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع النصر غداً، في «ديربي الرياض» في المرحلة الثامنة من الدوري السعودي.

ويعود الفريقان بالذاكرة إلى الفوز الكاسح للهلال على غريمه بخماسية في ليلة تتويجه باللقب في نهاية الموسم الماضي.

وتعتبر المباراة مهمة لكلا الفريقين الوحيدين اللذين لم يتجرعا مرارة الخسارة حتى الآن، فالنصر يطمح إلى رد اعتباره بعد الخسارة التاريخية في الموسم الماضي، وفي نفس الوقت إلحاق أول خسارة بجاره الذي لم يخسر في آخر 35 مباراة في مختلف البطولات، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يسعى الهلال الذي تأهل مؤخراً إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إلى تأكيد أفضليته على النصر والبقاء شريكاً للأهلي في الصدارة، مع أنه يمتلك مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة سيخوضها لاحقاً أمام الرائد.

ورغم الاستقرار الذي ينعم به الهلال منذ الموسم الماضي وتألق معظم نجومه، إلا أن مباريات الديربي لها حسابات خاصة وبالتالي لا يمكن التكهن بنتيجتها.