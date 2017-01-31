قوات الشرعية تطلق عملية تحرير حرض وميدي

بسام عبدالسلام (عدن)
أطلقت قوات الحكومة اليمنية الشرعية مسنودة بالتحالف العربي عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مديريتي حرض وميدي الساحلية بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، عقب وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني وأخرى قوات مشتركة من التحالف بقيادة السعودية.
وأفادت مصادر عسكرية بأن التعزيزات وصلت إلى جبهات القتال في حرض وميدي، وبدأت عمليات واسعة لتحرير المديرتين باتجاه محافظة الحديدة الساحلية آخر معاقل المتمردين على الشريط الساحلي الغربي.
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وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات جوية على أهداف متحركة للميليشيات الانقلابية غرب مجمع النخيل والمداحشة وأخرى بالقرب من الجمارك القديم بجبهة حرض في حين استهدفت تجمعات للمتمردين في مزارع الخضراء في ميدي الحدودية مع السعودية.
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