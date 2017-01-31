قوات الشرعية تطلق عملية تحرير حرض وميدي

بسام عبدالسلام (عدن)

أطلقت قوات الحكومة اليمنية الشرعية مسنودة بالتحالف العربي عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مديريتي حرض وميدي الساحلية بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، عقب وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني وأخرى قوات مشتركة من التحالف بقيادة السعودية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن التعزيزات وصلت إلى جبهات القتال في حرض وميدي، وبدأت عمليات واسعة لتحرير المديرتين باتجاه محافظة الحديدة الساحلية آخر معاقل المتمردين على الشريط الساحلي الغربي.

وأفاد المركز الإعلام للمنطقة العسكرية الخامسة بأن عمليات عسكرية واسعة تم إطلاقها تحت غطاء جوي وبري من قبل قوات التحالف التي استهدفت مواقع الميليشيات في حرض وميدي ، مشيرا إلى أن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين سقطوا في ظل تراجعهم للخلف في عدة محاور وتراجع قواتهم صوب محافظة الحديدة الساحلية. وأضاف المركز أن مدفعية التحالف والجيش الوطني قصفت مواقع المليشيات الانقلابية في مثلث المجبر شرق الجمرك القيم بجبهة حرض، تزامنا مع أعمال قصف مماثلة لمواقع الميليشيات في جبهة ميدي الساحلية.

وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات جوية على أهداف متحركة للميليشيات الانقلابية غرب مجمع النخيل والمداحشة وأخرى بالقرب من الجمارك القديم بجبهة حرض في حين استهدفت تجمعات للمتمردين في مزارع الخضراء في ميدي الحدودية مع السعودية.