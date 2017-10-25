الريال يحكم قبضته على «الفيفا» بالواقعية

لندن (د ب أ)

بعد شهور قليلة على فوز الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أحكم نادي ريال مدريد قبضته على الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي «فيفا»، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وفرض الريال هيمنته على الحفل من خلال حصد أبرز جائزتين على مستوى الرجال، والفوز بنصيب الأسد من مقاعد التشكيلة المثالية لعام 2017.

وفي المقابل، جاءت جائزتا أفضل لاعبة وأفضل مدربة للكرة النسائية، لتحفظا ماء وجه الكرة الهولندية.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017. وهذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها رونالدو الجائزة، ليعادل بهذا رصيد منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، الذي كان اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بهذه الجائزة 5 مرات.