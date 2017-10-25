رونالدو وميسي.. «روعة الملل» في «عقد الجدل»

محمد حامد (دبي)

انقضت 10 سنوات كاملة من الصراع المثير بين كريستيانو رونالدو، وغريمه الأزلي ليونيل ميسي، عقد كامل من الجدل الذي أعاد للساحرة بريقها على المستويين الجماهيري والإعلامي، سواء داخل الملعب أو خارجه، مشهد نعلم بدايته ولا ندري كيف ستكون تفاصيل نهايته، يقوم ببطولته المطلقة «ليو» و«الدون»، وفي لندن، وتحديداً فوق خشبة مسرح لندن بلاديوم العريق وصل المشهد إلى قمته الدرامية، فقد حصل رونالدو على لقب الأفضل للمرة الخامسة ليعادل ميسي بنفس الرصيد.

جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، أو كرة الفيفا الذهبية، أو الكرة الذهبية فقط دون تعريف قبلها أو بعدها، كل هذا ليس مهماً، فالمهم هو لقب «الأفضل» في عالم كرة القدم الذي سيطر عليه رونالدو وميسي حصرياً منذ عام 2008 حتى اليوم، والمفارقة أن البرازيلي كاكا، وهو آخر من حصل على لقب «الأفضل» عام 2007 انتزع هذا اللقب في العام المشار إليه من رونالدو الذي حل ثانياً، وميسي الذي جاء في المركز الثالث، في العام التالي فعلها الدون حصد الجائزة الأهم على المستوى الفردي في عالم الساحرة، وكان رد ميسي قاسياً، فقد ظفر بها 4 مرات متتالية أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 في زمن «بارسا جوارديولا».

ومن فرط الندية اللافتة بين «ليو» و«الدون» عاد الأخير ليرد على ميسي بالفوز باللقب في آخر 4 مرات أعوام 2013 و 2014 و 2016 و 2017، وحصدها ميسي في 2015، والمحصلة أن لكل منهما 5 ألقاب في صراع الأفضل عالمياً، كما أنهما تواجدا على مسرح التتويج باللقب مع الثلاثي الذي يخوض غمار المرحلة الأخيرة بصفة دائمة منذ 2007 حتى 2017، باستثناء عام 2010 الذي شهد غياب رونالدو عن منصة التتويج التي شهدت منافسة كتالونية خالصة بين ميسي وإنييستا وتشافي.

العقد الماضي شهد نقاشاً مثيراً على المستويين الجماهيري والإعلامي، ما بين مؤيد للحقيقة التي تقوم إن ليو والدون أعادا للساحرة بريقها، وبين معارض يؤكد أن الأمر أصبح مملاً في ظل ظهور وأفول مواهب كروية، لم تتمكن من دخول الصراع مع النجم البرتغالي وغريمه الأرجنتيني، فقد وقف تشافي ليصفق لهما عامي 2009 و 2011، وسبقه توريس 2009، وفي 2012 كان إنييستا ضحية لهما، ثم دخل نوير وريبيري وجريزمان ونيمار في دائرة ضحايا ليو والدون في السنوات الأخيرة، والذي وصل لـ 8 ضحايا.