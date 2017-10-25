فهد خميس: للأسف لم أجد التقدير لتاريخي !

في مشوار العمر هناك محطات وصور ومشاهد وحكايات، نتوقف أمامها مع نجوم وأسماء وشخصيات، مروا من هنا وتركوا بصمات وسطروا أجمل الذكريات، نقلب في أوراقهم ونرصد شهادتهم على الرياضة، في حوار العمر.

معتصم عبدالله (دبي)

بعد نحو 17 عاماً في الملاعب، قرر «الفهد الأسمر»، والهداف التاريخي لدوري الإمارات، فهد خميس تعليق القميص رقم 17، والذي اشتهر به مع «الإمبراطور»، وذلك في العام 1997، بعدما سبق للنجم المتألق تعليق قميصه مع الأبيض، والذي حمل الرقم 7 باعتزاله اللعب الدولي قبل ذلك التاريخ بنحو 7 سنوات، في أعقاب نهاية مشاركة الأبيض التاريخية في مونديال إيطاليا 1990.

وشهد يناير من العام 1999، حفل الاعتزال الأسطوري لنجم الوصل والأبيض، وسط حضور نحو أكثر من 10 آلاف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب زعبيل، والذي كان شاهداً على نجومية «الفهد الأسمر» خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات على التوالي.

وعلى غرار نجوميته الطاغية، مثل حفل اعتزال فهد خميس مناسبة للاستفتاء على جماهيريته، وحقق الوصل فوزاً قياسياً أمام ضيفه النادي الأهلي بطل مصر 3-0، وفي افتتاح المهرجان الكبير، فاز منتخب نجوم العرب على منتخب نجوم الإمارات الذين شـــاركوا في نهائيات كأس العالم 1990 بخمسة أهداف سجلها القطري منصور مفتاح «هدفين»، والجزائري رابح ماجر «هدفين»، والمغربي عزيز بودربالة، مقابل أربعة أهداف لخالد إسماعيل، وســيف سلطان، وعدنان الطلياني «هدفين».