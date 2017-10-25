جولة الـ 3 أيام.. جدل في «كواليس الخليج العربي»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

فرضت الآلية التي اعتمدتها لجنة دوري المحترفين لتوزيع مباريات دوري الخليج العربي، بحيث تمتد مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام، العديد التساؤلات من المهتمين والمراقبين حول أسباب هذا الإجراء والعوائد الجماهيرية والتسويقية منه، وقبل كل ذلك العوائد الفنية، خاصة أن بعض الآراء كانت قد خرجت وطالبت بأن يكون هناك تكثيف في توزيع المباريات، بحيث تقام على مدار يومين، وبواقع 3 مباريات في اليوم الواحد.

في الموسم الماضي، تفاوتت طريقة توزيع مواجهات كل جولة، والتي كانت تبلغ حينها 7 مباريات ما بين اليومين إلى الثلاثة أيام، علماً أن عدد الفرق المشاركة في البطولة كان آنذاك 14 فريقاً، إذ تم الأخذ في عين الاعتبار حينها ارتباطات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى جانب ارتباطات المنتخب الوطني، والتي لم تحل دون تكثيف مباريات بعض الجولات لتقام العديد منها خلال 48 ساعة.

إذاً ما الذي اختلف في طريقة التوزيع ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي؟ وهل جولة الأيام الثلاثة مفيدة أم من شأنها أن تثير مشاعر الملل لدى المتابعين؟ في ظل ضعف المستوى الفني المعروض بعد مرور خمس جولات من عمر البطولة، ومن هنا يؤكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن اللجنة تحرص على مراعاة عدة عوامل في برمجة المباريات من حيث اختيار التوقيت المناسب، إلى جانب توفير أكبر قدر من الإثارة، ومشاركات المنتخب بجانب مشاركات الأندية خارجياً، بالإضافة إلى الترويج الجيد للمسابقة ولرعاتها، وزيادة نسبة المشاهدات التلفزيونية وغيرها.

‎وقال الجنيبي: يأتي توزيع المباريات على ثلاثة أيام لضمان توفير أكبر قدر من الإثارة والندية، حيث تشهد كل جولة مباراة أو أكثر من العيار الثقيل، دعماً للحضور الجماهيري وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة معظم المباريات، الأمر الذي يرفع نسبة القيمة التسويقية للدوري من خلال زيادة المتابعين ونسب المشاهدات والوصول لأكبر شريحة من المشاهدين، وهو ما ينعكس على زيادة نسبة الظهور الإعلاني للرعاة، حيث تعمل لجنة دوري المحترفين على زيادة المشاهدين 3 أضعاف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي يساعد على رفع القيمة السوقية لدورينا.