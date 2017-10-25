العين يخصص إيراد مباراة الشارقة للمشجع ياسين

العين (الاتحاد)

أعلن نادي العين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تخصيص إيرادات بيع تذاكر مباراة فريق الكرة الأول والمقررة السبت المقبل أمام الشارقة ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد، للمشجع العيناوي ياسين الشهير بـ«أبو عماد»، والذي كان قد تعرض لوعكة صحية أخيراً جعلته يلازم السرير الأبيض بمستشفى توام في العين.

وحظيت مبادرة «الزعيم» الإنسانية بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي من كافة قطاعات المجتمع، إذ بدت الجماهير التي ثمنت المبادرة تتبنى توجيه الرسائل عبر حساباتها الشخصية للمسارعة إلى حجز التذاكر عبر موقع النادي الرسمي، لتسجيل الحضور في المباراة مؤكدين أن المبادرة غير مستغربة من العين الكيان الرياضي الشامل والذي لا يقتصر عطاؤه على نطاق الرياضة فحسب.