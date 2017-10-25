مال الله: الإمارات استفاد من «درس الزعيم» قبل لقاء عجمان

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

شدد إيفان هاشيك، مدرب فريق الإمارات على أهمية التركيز في الحصص التدريبية والاستفادة من الأخطاء التي رافقت الفريق أمام العين ضمن الجولة الماضية من الدوري، وطلب منهم أيضاً مضاعفة جهودهم في الجولة المقبلة، للعودة من ملعب عجمان بالنقاط الثلاث التي تعيدهم إلى مرحلة النتائج الإيجابية في المنافسة إثر الخسارة الثالثة أخيراً. ويسعى هاشيك لرفع مستوى الإعداد خلال التدريبات ووضع جميع الخيارات المأمولة على المستوى التكتيكي بعد شفاء المهاجم الأرجنتيني ساشا من الإصابة التي تعرض لها أمام حتا ضمن الجولة الثالثة من الدوري، إذ أصبح في حكم المؤكد الزج به ضمن التشكيلة الأساسية أمام عجمان بعد مشاركته في الشوط الثاني أمام العين تمهيداً لدخوله أجواء المباريات، حيث تمثل عودته الإضافة الهجومية التي افتقدها الفريق أمام شباب الأهلي دبي والعين، إلى جانب لقاء الوصل ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

وأكثر ما يشغل تفكير المدرب هاشيك قبل لقاء «البرتقالي» الوصول إلى الحلول المناسبة للأخطاء الدفاعية التي كانت سبباً في 12 هدفاً هزت شباك الفريق خلال 5 مباريات في الدوري، و4 أهداف في كأس الخليج العربي، إلى جانب رغبته بتفعيل الأداء الهجومي مع عودة ساشا.

ويحرص الكرواتي زوران، طبيب «الصقور» على علاج بقية المصابين لمساعدتهم على الانضمام إلى صفوف الفريق، بعد عودة ساشا ومشاركة اللاعب خالد خميس في التدريبات مع اللاعبين، وتدشين مرحلة الجرعات البدنية للاعب عمر الخديم الغائب عن جميع مباريات الموسم الحالي إثر الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء الشارقة في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، بينما لن تؤثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب الكوري الجنوبي بارك جونج أمام العين على مشاركته مع الفريق أمام عجمان إثر الرعاية الصحية التي حصل عليها.

وبدوره وصف المهاجم أحمد مال الله، اللقاء المقبل أمام عجمان بأنه يمثل أهمية قصوى للفريق بالرغبة الكبيرة في تجاوز ما حدث أخيراً أمام العين والعودة مجدداً إلى «سكة الانتصارات» في ظل التوقعات الكبيرة بأن تكون المواجهة قوية للغاية بسبب الرغبة المشتركة في حصد النقاط الثلاث، مضيفاً أن الجهازين الفني والإداري يضطلعان بجهود كبيرة لتهيئة الأجواء أمام اللاعبين ومساعدتهم على التحضير المطلوب للجولة المقبلة والاستفادة من درس الخسارة الماضية أمام العين، خصوصاً أن الدور الأول من الدوري يمثل مرحلة تجميع النقاط لتحسين المراكز والدخول إلى الدور الثاني بأريحية جيدة بعيداً عن الضغوط التي يمكن أن تؤثر في المستوى الفني للاعبين.

وأضاف: «وضعنا في اعتبارنا الخروج بالنتيجة الإيجابية أمام العين إثر الجهود الكبيرة التي بذلت لوضعنا في أفضل درجات الجاهزية للمواجهة إثر الثقة الكبيرة من إدارة النادي بعد الخسارة أمام شباب الأهلي دبي، وسيناريو الشوط الأول كان يمكن أن يسفر عن هدف على أقل تقدير في مرمى العين، لكن الأمور لم تمض إلى التوقعات المطلوبة ثم استقبلنا هدفاً قبل صافرة نهاية الشوط، ومن ثم حاولنا التعديل لكن دون طائل والآن يجب أن نفكر في الآتي بالتفاؤل الكبير في أن الفريق لديه الإمكانات الجيدة التي تساعده على تجاوز ما حدث والمنافسة على النقاط الثلاث أمام منافس يحظى بالاحترام على ملعبه ووسط جماهيره».