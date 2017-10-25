عبدالهادي والسويدي يقتربان من تشكيلة الظفرة أمام النصر

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

بات اللاعب عبدالله عبدالهادي قريباً من العودة لمشاركة الظفرة في المباريات الرسمية، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الجزيرة بالجولة الأولى لكأس الخليج العربي، والتي حجبته عن المباريات الخمس الماضية ببطولة الدوري، ويتوقع أن يدخل عبدالهادي قائمة الخيارات الفنية المتاحة أمام المدير الفني محمد قويض، والحال ينسحب على سلطان السويدي الذي تعرض إلى إصابة طفيفة أبعدته عن المباراة الماضية، حيث يخضع السويدي لتدريبات فردية للتخلص من آثار هذه الإصابة.

في غضون ذلك، يواصل عصام العودة قلب دفاع الظفرة الخضوع إلى علاج مكثف للتخلص من آثار الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الجزيرة بالجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي حجبته عن المباراة التي تلتها أمام دبا الفجيرة.

ويتوقع أن يكون العدوة جاهزاً لمشاركة فريقه في مباراة عجمان بالجولة السابعة يوم الرابع من الشهر المقبل، حيث يعول المدير الفني محمد قويض للظفرة الكثير على المدافع المغربي لتلبية تطلعات الفريق الخط الخلفي.

وكان الظفرة استأنف تدريباته مساء أمس الأول على ملعبه في العاصمة أبوظبي، بعدما خضع إلى الراحة عقب تعادله أمام مستضيفه دبا الفجيرة بهدف لمثله في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، إذ دخل الفريق في أجواء التحضير الخططي لمباراة النصر التي ينشد من خلالها الحصول على نقاط مهمة في مسيرته بالمسابقة.