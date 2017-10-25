الفردان يغيب وهيكل يعود إلى تشكيلة شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

تشهد تشكيلة فريق شباب الأهلي - دبي في مباراة الجمعة المقبل أمام الوحدة، غياب حبيب الفردان لاعب الارتكاز، بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات، مقابل عودة المدافع عبد العزيز هيكل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، الواقعة عليه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

كما تعافى أيضاً الثنائي السنغالي ماكيتي ديوب وموسى سو من الوعكة الصحية التي تعرضا لها قبل مباراة الجولة الماضية بسبب نزلة برد حادة، واستعادا جاهزيتهما البدنية والفنية لمواصلة عروضهما القوية في خط هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعود إلى تشكيلة الفريق أيضاً المدافع سالمين خميس، الذي شارك في الجولة الماضية بديلاً في الدقائق الأخيرة، وأصبح مؤهلاً لتعزيز الخط الخلفي للفريق.

ويذكر أن المدرب الروماني كوزمين حرص على تأهيل العائدين بشكل تدريجي إلى أجواء الفريق، من خلال إشراك عبد العزيز هيكل وسالمين خميس مع فريق الرديف في الجولة الماضية لاستعادة حساسية المباريات، قبل لقاء الوحدة.

وللإشارة فإن الجهاز الفني أبدى عدم رضاه على المستوى الذي ظهر به عدد من اللاعبين في مباراة الشارقة الماضية، وانتقد طريقة لعب بعض العناصر، وعدم التزامهم بالتوجيهات الفنية المطلوبة مما تسبب في التعادل وخسارة نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم الأفضل في الجولة المقبلة، خاصة في مواجهة الوحدة صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، الذي قدم عروضاً قوية في مختلف مبارياته التي لعبها حتى الآن.

ويعول شباب الأهلي - دبي على عاملي الملعب والجمهور في مواجهة العنابي، من أجل انتزاع نتيجة إيجابية، تعيد الفريق إلى أجواء الانتصارات، وتحافظ على حظوظه في المنافسة بجدية على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ويدرك الجهاز الفني جيداً صعوبة اللقاء المقبل، خاصة بعد انتهاء المواجهة السابقة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مسابقة كأس الخليج العربي، حيث يحرص المدرب كوزمين على تحفيز اللاعبين، ورفع درجة التركيز من أجل تقديم عرض قوي يؤهل الفريق لحصد النقاط الثلاث.