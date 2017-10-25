كاميلي: نملك الإصرار لتحقيق الانتصار

فيصل النقبي (الفجيرة)

اعترف البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بصعوبة لقاء الوصل غداً وقال إن الوصل يمتلك إمكانات كبيرة هذا الموسم بصفته أحد أبرز المنافسين على اللقب، بالإضافة لمدرب يقود الفريق بنجاح للموسم الثاني مع أجانب جيدين للغاية وهو ما يجعل اللقاء من اللقاءات الشاقة على فريقه، والتي تتطلب حالة عالية من التركيز والانتباه من قبل اللاعبين طوال زمن اللقاء.

وأكد كاميلي أنه لا ينظر إطلاقاً لنتائج الفريقين السابقة، وخاصة الموسم الماضي والذي انتهى لقاء الذهاب به 8-0 لمصلحة الوصل في استاد زعبيل، حيث سيقام اللقاء وقال إن الأهم الآن هو حالة الفريق المختلفة تماماً عن الموسم الماضي وكذلك وصولنا لدرجة جيدة من الانسجام والانضباط التكتيكي، وهذا ما يجعل الأمور مختلفة عن السابق ولا مجال للتفكير بنتيجة كتلك النتيجة من جديد.

وأشار كاميلي إلى أن فريقه يفكر في الفوز بكل لقاء، وفي مواجهة أي فريق وأضاف: رغم قوة الوصل الهجومية ومنافسته على الصدارة إلا أن سياستنا في اللقاءات لن تتغير، فلدينا طموحات الفوز بأي لقاء نخوضه في الدوري ومع علمنا بأن اللقاء لن يكون سهلاًَ، إلا أننا نملك التصميم اللازم للعب بقوة أمام الوصل كما فعلنا من قبل في كأس الخليج العربي أو غيرها من اللقاءات وتحقيق الانتصار والنتيجة الإيجابية.

وحول الغيابات المحتملة في صفوف الفريق قال: لدينا شكوك في وضع 3 لاعبين تحديداً وهم علي السعدي وخليفة الشهياري وفهد خلفان فما زلنا ننتظر الرأي الطبي في مشاركتهم، وبالنسبة لنا فقد جهزنا الفريق على كل الاحتمالات الممكنة، سواء شاركوا أو لم يشاركوا ضمن التشكيل الأساسي للفريق.