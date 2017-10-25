كاميلي: نملك الإصرار لتحقيق الانتصار

فيصل النقبي (الفجيرة)
اعترف البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بصعوبة لقاء الوصل غداً وقال إن الوصل يمتلك إمكانات كبيرة هذا الموسم بصفته أحد أبرز المنافسين على اللقب، بالإضافة لمدرب يقود الفريق بنجاح للموسم الثاني مع أجانب جيدين للغاية وهو ما يجعل اللقاء من اللقاءات الشاقة على فريقه، والتي تتطلب حالة عالية من التركيز والانتباه من قبل اللاعبين طوال زمن اللقاء.
وأكد كاميلي أنه لا ينظر إطلاقاً لنتائج الفريقين السابقة، وخاصة الموسم الماضي والذي انتهى لقاء الذهاب به 8-0 لمصلحة الوصل في استاد زعبيل، حيث سيقام اللقاء وقال إن الأهم الآن هو حالة الفريق المختلفة تماماً عن الموسم الماضي وكذلك وصولنا لدرجة جيدة من الانسجام والانضباط التكتيكي، وهذا ما يجعل الأمور مختلفة عن السابق ولا مجال للتفكير بنتيجة كتلك النتيجة من جديد.
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وحول الغيابات المحتملة في صفوف الفريق قال: لدينا شكوك في وضع 3 لاعبين تحديداً وهم علي السعدي وخليفة الشهياري وفهد خلفان فما زلنا ننتظر الرأي الطبي في مشاركتهم، وبالنسبة لنا فقد جهزنا الفريق على كل الاحتمالات الممكنة، سواء شاركوا أو لم يشاركوا ضمن التشكيل الأساسي للفريق.