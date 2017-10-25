رودولفو: الوصل ليس فريق النجم الأوحد !

دبي (الاتحاد)

أكد رودولفو أروابارينا مدرب الوصل أن فريقه لا يعتمد على نجم واحد، وأنه أسرة واحدة و11 لاعباً يسعون معاً لتحقيق أفضل النتائج، وأوضح أن الموسم الحالي يحتاج إلى نفس طويل من أجل البقاء في دائرة المنافسة ومحاولة حصد النقاط من مواجهات مثل لقاء دبا الفجيرة غداً في مباراة وصفها بالصعبة في ظل المستوى المميز للنواخذة الموسم الحالي.

وجاء حديث رودولفو رداً على التركيز دائماً على البرازيلي ليما بوصفه النجم الأول للفريق، وقال: هذا الأمر طبيعي في كرة القدم، حينما يتم التركيز على لاعب متألق، سواء ليما أو كايو، لكننا فريق يضم 11 لاعباً على أرضية الملعب يؤدون معاً من أجل حصد النتائج والأداء المطلوب.

وفيما يتعلق بالجوائز الفردية في الألعاب الجماعية وتحديداً جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، قال: الحفلة ليست سيئة، لكنها بالنهاية مجرد فرصة لالتقاط الصور والإعلانات والتسويق، في النهاية جميع الفرق تدرك أن هذه لعبة تحتاج 11 لاعباً على أرضية الملعب وليس لاعبا واحدا.

وأشار المدرب إلى أهمية الاستعداد بدنياً ونفسياً لمواجهة دبا، وقال: المنافس يمر بمرحلة جيدة على الصعيد الكروي، ويلعب بتنظيم جيد، المباراة على ملعبنا ونريد الخروج منها بثلاث نقاط.

وأوضح المدرب أن تبادل مواقع الصدارة أمر طبيعي حالياً، حيث توجد 4 أو 5 فرق قادرة على المنافسة على اللقب، ومن وجهة نظره من يكون نفسه طويلاً وأقل ارتكاباً للأخطاء والأكثر استقراراً سيتوج باللقب في النهاية.

ورفض المدرب التفكير بخوض مباريات متتالية على ملعبه في الفترة المقبلة، وقال: في حال بدأنا بالتفكير بذلك سنخسر النقاط، نأخذ الأمور مباراة بمباراة من أجل الحصول على النتائج المطلوبة.