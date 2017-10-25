مراد المصري (حتا)

انضم المدافع يوسف السيد إلى قائمة المصابين في فريق حتا بعد تعرضه لكدمة في العضلة الأمامية للقدم، بما يضاعف من معاناة «الإعصار» من الإصابات قبل مواجهة الجزيرة غداً في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وخضع اللاعب لفحوصات الأشعة لمعرفة المدة المتوقعة لغيابه عن الفريق، وسط محاولات متواصلة لتأهيله بالصورة المطلوبة رفقة السوري عمرو الميداني المصاب أيضاً، الذي تواجد لمدة 24 ساعة في بلاده لحضور التكريم الخاص بالمنتخب السوري بعد وصوله للجولة النهائية من التصفيات الآسيوية، بما يقلص من خيارات السوري نزار محروس المدير الفني لحتا، قبل مرحلة مهمة يسعى من خلالها الفريق للخروج بأفضل النتائج أمام الجزيرة ثم دبا الفجيرة، قبل فترة التوقف للدوري.

وكثف حتا استعداداته للمواجهة بإقامة تدريباته في دبي، حيث تنوعت بين مواقع تدريباته ومنها ملاعب أكاديمية فريق أرسنال الإنجليزي الملقب بـ«المدفعجية» في «ذا سيفينز»، فيما خاض تدريبه الأخير على ستاد حمدان بن راشد في حتا، وذلك وسط معنويات مرتفعة رغم الخسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية، وتركيز على رفع جاهزية المجموعة، وسط مساع للعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية عبر تنظيم المجموعة بأكملها.

وأوضح السوري نزار محروس، أن النتائج الحالية للجزيرة لا تعكس قوة الفريق الحقيقية، وقال: الجزيرة فريق قوي يمتلك عناصر مميزة ويسعى لتقديم مباراة كبيرة، لكن من جانبنا نسعى للعمل على تحسين أدائنا وتعزيز الجانب التنظيمي والبدني لدينا.

وقال: حضرت مباراة الجزيرة الماضية أمام الوصل، ورغم التعادل سلباً والغيابات الموجودة لديهم، لكن الجزيرة أدى بشكل جيد ويمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، وهو ما يجعل المهمة أمامهم ليست سهلة بغض النظر عن تعثر البدايات.

وأضاف: فريقنا أدى بشكل جيد لمدة طويلة أمام الوحدة، لكن فارق القدرات البدنية جعلنا نتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة، وهو أمر يجب تداركه أمام الجزيرة القادر على اللعب بمستوى عالٍ طوال دقائق اللقاء، ومن أجل محاولة الحصول على نتيجة إيجابية أمامه لا يجب التقليل من قدراته أو الاستهانة به، لكن بالمجمل العام يجب أن نركز على أنفسنا بالمقام الأول ونحاول تقديم أفضل مستوياتنا قبل التفكير بالمنافس، وبالطبع النتائج ستأتي في حال قمنا بذلك.

وكشف محروس أن الغيابات العديدة تزيد من الصعوبات، وقال: لدينا احتمال كبير بغياب عمرو الميداني وعلي ثاني ويوسف السيد وسبيل غازي وعبدالله الملا، لكننا ننتظر من أجل معرفة موقفهم جميعا.