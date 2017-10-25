4 نجوم يغيبون عن تشكيلة الجزيرة في مواجهة حتا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يختتم الجزيرة مساء اليوم تحضيراته لمواجهة مستضيفه حتا مساء يوم غدٍ في افتتاح مواجهات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وشهدت التحضيرات الأخيرة التي خضع لها الفريق خلال الأيام القليلة الماضية عودة المحترف الفرنسي لاسانا ديارا إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث قدم مستويات فنية جيدة قد تؤهله لمشاركة الفريق في مباراة الغد.

ويستعيد الجزيرة أمام حتا لاعبه عيسى العتيبة، الذي غاب عن مباراة الوصل الماضية بسبب الإيقاف، فيما سيعاني الفريق من غياب علي مبخوت وأحمد خليل بسبب الإصابة، إلى جانب مسلم فايز الذي يعاني من التواء في الكاحل وسالم عبدالله، الذي يعاني من بعض الآلام في قدمه اليسرى والتي قد لا تحول دون مشاركته أمام حتا.

ووصف الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة مباراة حتا بالمباراة القوية، خاصة أن المنافس سيخوضها على ملعبه وهو بحاجة ماسة إلى الفوز لتعديل موقعه على لائحة الترتيب، لذلك فإن الجزيرة سيسعى جاهداً إلى العودة بنتيجة الفوز التي من شأنها تحسين موقعه على لائحة الترتيب وبشكل أفضل من ذي قبل.

وعن حتا أكد كات أنه يملك قدرات هجومية لا يستهان بها وبالأخص في عملية الانتقال من الوضع الدفاعي إلى الهجومي وهو ما سيفرض على لاعبي الجزيرة اللعب بحرص شديد، وأن لا ينخدعوا بالمركز الذي يقبع فيه المنافس، وفي رده على تساؤل حول للأداء الذي يقدمه حتا بعد التعديل الذي طرأ على جهازه الفني، أكد تين كات أنه ليس بإمكانه تقييم الجهاز الفني لكنه لمس بعض التغييرات في طريقة اللعب من خلال التنظيم في الكرات الثابتة واللعب الجماعي، في حين أن جودة اللعب الذي يمتاز بها حتا تتمثل في الهجمات المرتدة، وهو ما يفرض على دفاع الجزيرة اللعب بتركيز شديد، وأن يضاهي هذا الجانب القوي في ألعاب الفريق المنافس، لافتاً إلى أن كرة القدم، وعن سيف المقبالي أكد تين كاتا أن اللاعب يعتبر من العناصر الشابة الجيدة لكن الأولوية في عملية الاختيار تكون للاعب الأكثر جاهزية للمشاركة.

وحول رؤيته للجزيرة بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الوصل في الجولة الماضية وعما إذا كان الفريق قد بدأ باستعادة حضوره الفني والمعنوي الذي يضطلع به عادة، أكد تين كات أنه يتمنى أن يكون الفريق قد استعاد عافيته من جديد، وأن يستعيد الروح التنافسية المعهودة، مشدداً على وجود العديد من العوائق والتحديات التي يجب تخطيها وبعضها ليست بيد أي أحد، والتي لا يتمنى مواجهتها في مسيرته التدريبية.