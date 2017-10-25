باستثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار محمد بن سلمان يطلق «نيوم» أول منطقة خاصة تربط السعودية والأردن ومصر



تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 الرياض (وام) أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس عن إطلاق مشروع «نيوم» الذي سيركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات؛ وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع وابتكار، وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي. وقال الأمير محمد بن سلمان، إن المشروع سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل، والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعم «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من السعودية «صندوق الاستثمارات العامة»، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وأضاف أن منطقة المشروع تمتاز بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا، حيث تقع المنطقة شمال غرب المملكة على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، وستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة. ويطل مشروع «نيوم» على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، إضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسة على صعيد المعرفة والتقنية والأبحاث والتعليم والمعيشة والعمل، كما سيكون الموقع المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية. وسيشتمل مشروع «نيوم» على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول. وقال ولي العهد السعودي: «سيتم بناء منطقة (نيوم) من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وسنغتنم هذه الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانات اقتصادية جبارة، تشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة (نيوم) مزايا فريدة، يتمثل بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته الشبكات المجانية للإنترنت فائقة السرعة أو ما يُسمى بـ (الهواء الرقمي) التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح الخدمات كافة للجميع بمجرد اللمس معايير جديدة لكود البناء من أجل منازل خالية من الكربون». وسيتم السعي بقوة لتطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت. أما المهام المتكررة والشاقة، فسيتولاها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى عالمياً. وكل تلك المقومات والخصائص ستضع مشروع «نيوم» في الصدارة من حيث كفاءة الخدمات المقدمة، ليصبح الأفضل للعيش في العالم. منطقة للحالمين وأن السعوديين عنصر النجاح الرياض (العربية.نت) قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن في مشروع «نيوم» فرصاً تكاد تكون خيالية، تتمثل في طلب ضخم سعودي، وطلب متسرب خارج السعودية بحجم 100 مليار دولار، وقدرة استثمارية مستهدفة بحجم 500 مليار دولار. وأضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة خلال حوار نيوم مع ولي العهد السعودي ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض، أمس، «كل عناصر نجاح المشروع موجودة لخلق شيء عظيم وجديد، وأهم عنصر هو رغبة وإرادة الشعب السعودي، لأنه عاش في الصحراء، وهي الدهاء الذي مكنه من التأقلم مع العيش في الصحراء، والعزيمة الجبارة التي تجعله يصل إلى ما يريد». ... المزيد