«الثلاثية» ترفع مطالب «المحترفين» إلى اتحاد الكرة



تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 معتز الشامي (دبي) رفعت اللجنة الثلاثية التي شكلتها الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، المقترحات الخاصة بالأندية المحترفة حول خصم نسبة 2%من عقود التسجيل للاعبين، إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب اجتماع للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة مساء أول من أمس. وتم فحص مطالب الأندية المحترفة في هذا الملف، وأبرز الاعتراضات التي ساقتها الأندية والمطالبة بعدم إنفاق الأموال المحصلة من تلك النسبة على أندية الأولى، وإنما توجيهها لأنشطة وملفات تخص دوري الخليج العربي. وتفيد المتابعات أن الأندية طالبت بضرورة تحمل تكاليف استضافة مباريات كأس رئيس الدولة على الملاعب المحايدة، فضلاً عن تخصيص مكافآت مالية لجميع الأندية المشاركة بالبطولة، وزيادة المكافآت بداية من ثمن النهائي للبطولة ذاتها. وكانت لجنة المحترفين قد شكلت لجنة ثلاثية برئاسة محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل للتواصل مع الأندية، وبحث أبرز المطالب، ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.