وزراء ومسؤولون: ملتقى «أهداف التنمية المستدامة» يدعم التطلعات المستقبلية للدولة

دبي (الاتحاد)

أشاد وزراء ومسؤولون حكوميون بفكرة ملتقى أهداف التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ، والذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وحظي بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين من جهات حكومية اتحادية ومحلية علاوة على مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في الدولة، وقالوا إنه يمثل منصة مهمة للحوار تدعم التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات، لاسيما في مجال استدامة التنمية وتوفير كافة المقومات والضمانات اللازمة لذلك ضمن شتى القطاعات.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الملتقى يتماشى مع استراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني وذلك نابع من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمنهاج نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة.وحرصت وزارة الاقتصاد على التأكيد على أن نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية والاستدامة، بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة بحلول العام 2071.

مجتمع صحي

من جهته، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، على دور الاستدامة في بناء مجتمع صحي، وقال معاليه: «تطمح وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى بناء مجتمع آمن صحياً عبر توفير خدمات صحية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، فالجاهزية العالية للطواقم الطبية والفنية في مستشفيات الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية يدعم جهود الدولة على تحقيق أهدافها بتوفير صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة. وبفضل قيادتها الرشيدة».