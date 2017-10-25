العلي: «إكسبو 2020» منصة عالمية للتنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

أكد نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، أن المعرض سيشكل منصة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من الطاقة التي المستخدمة خلال المعرض ستأتي من المصادر المتجددة.

واستعرض العلي الدور الذي تلعبه معارض الإكسبو على مدى التاريخ في تعزيز جهود التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن إكسبو 2020 دبي، ومن خلال شعاره الرئيس«تواصل العقول وصنع المستقبل»، وشعاراته الفرعية الثلاثة، «الاستدامة والفرص والتنقل» يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن دولة الإمارات نجحت في إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالاستدامة، مثل مشروع مصدر ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن نحو 50% من الطاقة المستخدمة لمعرض اكسبو 2020 ستكون من خلال الطاقة المتجددة. وتطرق العلي للحديث عن الفرص التي يوفرها اكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية، من خلال توفير بيئة عمل مواتية، مشيرا إلى أن مشاركة نحو 180 دولة في إكسبو 2020 واستقبال نحو 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج الدولة، يؤكد مدى حرص الدول على المشاركة، وكذلك القطاع الخاص، فضلاً عن فتح المجال أمام مشاركة 30 ألف متطوع من دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي.