خبراء: الإمارات تمضي بثبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أشاد مشاركون في الملتقى الوطني الأول حول أهداف التنمية المستدامة، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تحقيق هذه الأهداف والتي توائم في مجملها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، لافتين إلى أن التنمية المستدامة خيار استراتيجي تمضي فيه الإمارات بثبات منذ التأسيس وإلى اليوم.

وانطلقت أمس، أعمال الملتقى الذي جاء بعنوان: «أهداف التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ» بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأكثر من 200 مسؤول وخبير في التنمية المستدامة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديمي والهيئات العالمية والمجتمع المدني، حيث تمت مناقشة وعرض مجموعة من المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بجهود الجهات الحكومية ومبادراتها في سبيل تحقيق الغايات المتعلقة بها. وافتتحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الفعالية بكلمة أشادت فيها بجهود وتكاتف الجهات الحكومية المختلفة في الدولة، وقالت معاليها: «نحن نعتبر عمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هو تكملة وامتداد طبيعي لمسيرة التنمية التي أطلقها الآباء المؤسسون للدولة منذ إعلان الاتحاد. فلدى القيادة الرشيدة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وطنية المعالم والأهداف، ورؤية الدولة للعام 2071 هي عبارة عن تجسيد لرؤية قادتنا لمستقبل الإمارات وأبنائها. ولهذا يجب أن يكون هناك ترابط وثيق بين رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة».

وأضافت معاليها: «لن ننكر التحديات العديدة التي سنواجهها في محاولاتنا للوصول إلى الـ169 غاية من أهداف هذه الخطة الطموحة بحلول العام 2030، ولن أخفي عليكم بأن العديد من هذه التحديات تتمحور في جمع وتنسيق البيانات المرتبطة بتحقيق الأهداف، ولهذا قمنا بدعوة مجموعة من أهم الخبراء العالميين في مجال البيانات والإحصاءات لمشاركة تجاربهم ومعرفتهم وخبراتهم»

إرث التنمية