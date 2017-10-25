مبادرة «الحزام والطريق» في ميثاق الحزب الشيوعي

شنغهاي (رويترز)

أدرج الحزب الشيوعي، على غير المتوقع، مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ «الحزام والطريق» لمشروعات التنمية في ميثاقه أمس، مما يعطي المبادرة ثقلاً سياسياً أكبر ويكثف الضغوط لإنجاحها.

وتعهد الميثاق المعدل للحزب، في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات «تنفيذ مبادرة الحزام والطريق»، في إشارة أخرى على اتساع نفوذ شي ودليل آخر على أن المبادرة الطموحة المماثلة «لطريق الحرير» ستستمر حتى بعد انتهاء فترة ولاية شي. ويقول محللون، إن ذلك يؤكد أيضاً تنامي اهتمام الحزب الشيوعي بالسياسة الخارجية ويعكس رغبة شي المتزايدة في اضطلاع الصين بدور قيادي عالمي.

وقال بيتر كاي، الزميل غير المقيم بمعهد لوي في سيدني «الجميع يعلم أن مبادرة «الحزام والطريق» مهمة جداً بالنسبة لشي تحمل ختمه الشخصي ومدعومة بسلطته». وأضاف «لكن أن تكتب سياسة مهمة، خاصة لو كانت سياسة تتعلق بارتباطات خارجية في دستور الحزب، على الأقل في التاريخ الحديث، هو أمر له مغزى كبير».

وهرعت حكومات صينية محلية إضافة إلى دول وشركات خاصة لعرض دعمها بالاستثمار في الخارج وتقديم القروض، ويقول بعض النقاد، إن الصين تصدر فائض طاقتها الصناعية لمد نفوذها، وإن المبادرة التي تشمل تحميل دول نامية ديوناً ثقيلة تحتاج لمعايير عالية للحوكمة والشفافية.