ارتفاع كبير في أرباح «كانون»

طوكيو (د ب أ)

أعلنت شركة إنتاج آلات التصوير الرقمي والمعدات المكتبية اليابانية «كانون» أمس، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 63.05 مليار ين (557.97 مليون دولار) مقابل 24.38 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح بالنسبة للسهم الواحد 58.39 ين (52 سنتاً) مقابل 23.33 ين خلال الفترة نفسها.

وزادت نفقات تشغيل الشركة خلال الربع الثالث 19.4% إلى 401.8 مليار ين، نتيجة الاستحواذ على شركة «توشيبا للأجهزة الطبية» مقابل 1.46 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت أرباح التشغيل 101.1% إلى 80.5 مليار ين خلال الفترة نفسها.