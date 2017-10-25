مليارا دولار أرباح «باسف» الألمانية

برلين (د ب أ)

أعلنت شركة «باسف» الألمانية للكيماويات أمس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث، على خلفية ارتفاع المبيعات والأسعار، حيث قالت إنها متفائلة بشأن نتائج العام بأكمله. وأضافت الشركة أن عائدات ما قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، أي شبه متوافقة مع توقعات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كورت بوك «حققنا نمواً قوياً، حتى مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي». كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 50% لتصل إلى 1.34 مليار يورو، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وأوضحت «باسف» أن مبيعاتها الربعية ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 15.3 مليار يورو، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة الكيماوية. ونتيجة ذلك، أبقت باسف على توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله، حيث قالت إنها تتوقع «ارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية بصورة كبيرة» مقارنة بعام 2016.