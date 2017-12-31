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البطل جنوب الأفريقي يبصم على «العاشرة» بطول 203 سم

أندرسون يدخل مقصورة شرف «مبادلة» بسرعة 200 كلم
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تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

زفَّت النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس النجم جنوب الأفريقي كيفين أندرسون المصنف 14 على الصعيد العالمي بطلاً جديداً إلى عشاق وجماهير اللعبة بعدما نجح في تخطي عقبة ثلاثة نجوم على التوالي هم الإسباني بابلو كارينو المصنف العاشر في الدور الأول، ثم النمساوي دومنيك ثيم المصنف الخامس في نصف النهائي، وأخيراً روبيرتو باوتيستا المصنف 20 في المباراة النهائية، حيث أنهى أندرسون هذه المباريات كافة دون خسارة أية مجموعة.

وخلف أندرسون ثلاثة أبطال عالميين تناوبوا على الظفر بلقب بطولة مبادلة هم الإسباني رفاييل نادال برصيد 4 ألقاب، الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 3 ألقاب والبريطاني أندي موراي الذي يحمل لقبين.

ويعتبر فوز أندرسون بلقب بطولة مبادلة تتويجاً لموسم رائع قدم خلاله حضوراً لافتاً بدءاً من بلوغه نهائي بطولة أميركا المفتوحة، إحدى بطولات الجراند سلام، إلى جانب بلوغه ربع نهائيات بطولات استوريل المفتوحة والبرتغال وجنيف وستوكهولم، حيث يعتبر ضمن أفضل 20 لاعباً يتصدرون التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في أربعة مواسم من أصل خمسة ماضية، كما سبق له بلوغ المرتبة العاشرة بالتصنيف العالمي، وهو أفضل مركز يحتله منذ بدء حياته الاحترافية قبل عشرة أعوام.

ويمتاز أندرسون نجم بطولة مبادلة الجديد بطوله الفارع الذي يبلغ 203 سم إلى جانب إرسالاته القوية التي تتجاوز معظمها حاجز الـ200 كم في الساعة، إذ كانت لإرسالاته مفعول السحر على أدائه في البطولة، الذي أحرج من خلاله منافسيه الثلاثة الذين أطاح بهم ومن بينهم اثنان يتفوقان عليه بالتصنيف العالمي هما دومنيك ثيم المصنف الخامس وبابلو كارينو المصنف العاشر.

وأعرب أندرسون عن سعادته الكبيرة بدخول مقصورة الشرف في بطولة مبادلة بنسختها العاشرة قائلاً: «لقد كان رائعاً بالنسبة لي أن أحظى بشرف التواجد هنا أمام جماهير اللعبة في الإمارات بعد مشاركتي الأولى قبل عامين، بالنسبة لي، أرى الفوز باللقب تتويج رائع لموسم مثالي قدمت فيه الكثير من الجهود وتغلبت خلاله على العديد من العقبات. أتطلع إلى دخول الموسم القادم بشكل قوي ومواصلة مسلسل النتائج الجيدة. أنا سعيد للغاية بما حققته هنا في أبوظبي». ... المزيد
     
 

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