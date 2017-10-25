سوق الذهب يترقب بقلق اختيار رئيس «المركزي» الأميركي

لندن (رويترز)

نزل الذهب أمس، مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، يوم الاثنين الماضين، إنه اقترب كثيراً من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1279.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر الجاري عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل إلى 1280.02 دولار للأوقية.

وفقد الذهب الفوري ستة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.