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مفاوضات الخروج البريطاني «أصعب اختبار ضغط»
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

بروكسل (د ب أ)

وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، المفاوضات حول بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنها «أصعب اختبار ضغط» بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال توسك خلال مناقشة بالبرلمان الأوروبي، «بالنسبة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لقد تمكنا من بناء الوحدة بين الدول الـ27 والحفاظ عليها لكن مازال أمامنا أصعب اختبار ضغط».وأضاف «إذا أخفقنا في هذا الاختبار، سوف تنتهي المفاوضات بهزيمتنا. علينا أن نحافظ على وحدتنا بغض النظر عن مسار المباحثات». وأشار إلى أن النتيجة تعود لبريطانيا. وأوضح «في الحقيقة أن لندن هي التي سوف تقرر كيف سوف ينتهي الأمر: باتفاق جيد أو من دون اتفاق، أو بعدم خروجها من الاتحاد الأوروبي».

     
 

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