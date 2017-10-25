أولى رحلات الشاحنات ذاتية القيادة في سنغافورة

سنغافورة (د ب ا)

انطلقت بعد ظهر أمس، في شوارع سنغافورة أولى رحلات من نوعها للشاحنات ذاتية القيادة. ودشنت الشاحنات شركة «كاتيون ناتي» البلجيكية للخدمات اللوجستية، وذلك بعد عام كامل من عملية التطوير شاركت فيها كل من شركة «إكسون موبيل» للبتروكيماويات، وشركة «في.دي.إل. جروب» الهولندية لتجميع المركبات، بالإضافة إلى جامعة سنغافورة للإدارة.

ودخلت الشاحنات حاليا المرحلة الأولى من التنفيذ، وسيتم نشرها طول اليوم لنقل ما يقدر بنحو ربع مليون طن من المنتجات سنويا بين مراكز التعبئة والتخزين. وقال كوين كادون، مدير الشركة البلجيكية في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين الشاحنات الجديدة، إن أحد أسباب تنفيذ المشروع هو سد النقص في عدد سائقي المركبات، إلى جانب توفير عنصري السلامة وزيادة الإنتاجية.

ويتم إرشاد الشاحنات حاليا عن طريق 3800 من أجهزة المراقبة اللاسلكية والمزروعة على طول الطريق المحدد من مراكز التعبئة حتى إنزال حمولتها. وتأمل الشركة في توسيع خصائص الشاحنات وإمكاناتها لتشمل استخدام نظام الشبكات الإلكترونية (جي.بي.آر.إس)، والذي سيسمح للشاحنات بأن تسير على الطرق العامة.

ومن بين ملامح السلامة بالشاحنات تزويدها بمفاتيح مثبتة حول جسم المركبة لقطع الطاقة عن المحركات بسرعة وقت اللزوم، وخيار للمراقبة والسيطرة عن بعد، إلى جانب ماسحات ضوئية قصيرة وبعيدة المدى ترصد العراقيل التي تقف أمام المركبة في دائرة نصف قطرها 180 درجة.