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«مالية الشارقة» تطلق هوية جديدة لـ«تحصيل»
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة التصميم الجديد لشعار نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، والذي يعبّرعن هوية إمارة الشارقة، ويعكس روحها الثقافية، وبيئتها البحرية الصحراوية، ويتماشى مع اهتمامها بالفنون العربية والإسلامية، بحسب بيان أمس.

وجاء الشعار الجديد على شكل زخرفة إسلامية تكونت من تكرار حرف التاء في كلمة «تحصيل» بطريقة الفسيفساء القديمة الشبيهة بطرق البناء القديمة المعتمدة على الطين، فيما تم مراعاة اختيار الزخرفة أن تكون سباعية الأطراف كي تعبّر عن الإمارات السبع التي تكونت منها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع انحناءات تربط روح الماضي بتقنية الحاضر.

     
 

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