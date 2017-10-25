265 مليون درهم صافي أرباح «بنك الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

حقق بنك الشارقة ربح صافي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، نحو 265 مليون درهم مقابل 268 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2016، وانخفض العائد على السهم بنسبة 1% ليصل إلى 12.3 فلس مقابل 12.4 فلس في نفس الفترة من 2016.

وبلغ صافي إيرادات للعمليات بنحو 489 مليون درهم في التسعة أشهر من 2017 مقابل 490 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2016.

وسجل بنك الشارقة ارتفاعاً في الموجودات بنسبة 27% ليصل إلى 33.059 مليون درهم من 26.128 مليون درهم، خلال للأشهر التسعة، مقارنة مع 30 سبتمبر 2016.

وبلغت ودائع العملاء 23.692 مليون درهم أي بارتفاع 28% مقارنة مع 30 سبتمبر 2016. وسجلت القروض والسلفيات 16.381 مليون درهم أي بزيادة 2%.

ويبقى صافي السيولة مرتفعا مقارنة بمعدلات القطاع حيث بلغ 10.862 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2017 بارتفاع بنسبة 100% مقارنة مع 30 سبتمبر 2016 والبالغ 5.434 مليون درهم وبزيادة بنسبة 96% مقارنة مع 31 ديسمبر 2016 البالغ 5.542 مليون درهم.