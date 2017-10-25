«شعاع كابيتال» صانع السوق لعقود «ناسداك»

دبي (الاتحاد)

تتولى شركة «شعاع كابيتال إنترناشونال المحدودة»، المختصة في صناعة السوق وتوفير السيولة لأسواق رأس المال، مهام توفير خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود الآجلة للأسهم وفق المؤشر الجديد الذي تستعد بورصة «ناسداك دبي» لإطلاقه استناداً إلى المؤشر العام لسوق دبي المالي، والمؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، ومؤشر الإمارات «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، ويعود أول أنشطة «شعاع» في صناعة السوق إلى عام 2007، ومع إطلاق سوق العقود الآجلة ببورصة «ناسداك دبي» في سبتمبر 2016، تولت «شعاع كابيتال» مهام الصانع المؤسس للسوق ولعبت دوراً رئيسياً في نموها وتطورها. وفي إطار جهود المجموعة ومساهماتها في تطوير وتعزيز مكانة أسواق رأس المال في دولة الإمارات، بدأت «شعاع» خلال 2017، بتوفير خدمات صانع السوق ومزود السيولة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.