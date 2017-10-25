«دبي التجارية» تقدم خدمات «رسوم» لعملاء «المدينة الملاحية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دبي التجارية، التكامل الإلكتروني بين بوابتها للدفع الإلكتروني الآمن «رسوم» وبوابة «تحويل» الخاصة بالخدمات الإلكترونية لمدينة دبي الملاحية، وتأتي هذه الشراكة لدعم استراتيجية دبي البحرية وانسجاماً مع مبادرة مدينة دبي الذكية، بحسب بيان أمس. وتتيح هذه الخطوة الجديدة للشركات العاملة في المدينة إنجاز كافة معاملاتها عن بعد عبر بوابة «تحويل» من دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة العملاء لتسديد الرسوم، كما يسمح هذا التكامل لعملاء مدينة دبي الملاحية الاستفادة من الخيارات المتعددة التي تقدمها بوابة «رسوم» لدفع رسوم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية من فئتي ماستركارد وفيزا، وكذلك من خلال الدرهم الإلكتروني أو التحويل المباشر من الحساب البنكي، بشكل آمن وسلس. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «نهدف إلى خلق نموذج عالمي غير مسبوق للملاحة الذكية، يقوم على المعلومات وتبادل البيانات بشفافية لخلق الفرص الجديدة أمام صناعة الملاحة الدولية، من أجل تنويع مواردها والاستجابة للتغيرات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الملاحي بشكل عام». وأضاف: «نجحنا بأن نكون ضمن القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي؛ إذ بلغت مساهمتنا في الناتج المحلي لإمارة دبي 26.9 مليار درهم، محققين نمواً غير مسبوق يجاوز 25% منذ عام 2011».من جانبه علق محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية–إقليم الإمارات، على هذا الإنجاز قائلاً: «يضم القطاع الملاحي في دبي أكثر من 5500 شركة عاملة، وما يزيد على 13 ألف نشاط بحري واستثماري متنوع، تسهم بمجملها في توفير 76 ألف فرصة عمل. وتلعب مؤسسة دبي التجارية دوراً مركزياً في هذا النجاح باعتبارها مزوداً متكاملاً للخدمات الإلكترونية التي تحقق السعادة للمتعاملين وتسهل عليهم التركيز على إتمام الصفقات وتطوير الأعمال وعدم هدر الوقت».