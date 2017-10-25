«آبل» تطلق خدمة «Apple Pay» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «آبل» خدمة «Apple Pay» في دولة الإمارات، والتي ستنتقل بمفهوم الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة إلى بعد آخر يتميز بالسهولة والسرعة والأهم عامل الأمان.

وتعد خدمة Apple Pay نظام دفع يسمح للمستخدمين إجراء عمليات الشراء عن طريق جميع أجهزة Apple التي تعتبر جزءاً من متطلبات الحياة اليومية. وتسهّل الخدمة للعملاء عملية الشراء في المتاجر، والتطبيقات أو على المتصفح. ويمكن الدفع بوساطة «Apple Pay» من جهاز iPhone 6 والإصدارات اللاحقة، وأجهزة iPhone SE وApple Watch.

وأفادت خلال بيان أمس، «لقد قمنا بإرفاق بعض المعلومات الإضافية في الأسفل. يرجى العلم أن على المستخدمين تحديث النظام التشغيلي للجهاز المستخدم إلى نظام iOS11 أو أي من الإصدارات اللاحقة».

وسيصبح التسوق عبر مواقع الإنترنت أو التطبيقات التي تقبل خدمة «Apple Pay» سهلاً للغاية مع ميزة التعريف بالبصمة، لذلك لن يكون هناك حاجة لملء البيانات يدوياً كل مرة أو كتابة عنوان الشحن ومعلومات الفواتير مراراً وتكراراً. وتتوافق خدمة دفع قيمة السلع والخدمات من خلال: