«أبوظبي الإسلامي» يطلق الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار في السيارات الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار في سلة أسهم عدد من كبرى الشركات بقطاع صناعة السيارات، بعد الطلب القوي الذي شهدته الشريحة الأولى.

وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تبلغ فترة استحقاقها سنة واحدة، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة، وتتيح هذه الشهادات للمستثمرين فرصة الاستثمار في سلة أسهم لـ 5 شركات رائدة عالمياً في صناعة السيارات، تقود مسيرة تطوير الجيل القادم من المركبات الذكية ذاتية القيادة، ومن أبرزها «دايملر» و«إس إيه بي» و«فولكس واجن» و«بي إم دبليو» و«تيسلا». ويبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار، مع خيار الاسترداد المبكر للمبلغ بعد مرور 3 أشهر. وقال ظافر لقمان، الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي «يتميز منتجنا الجديد بأنه يتيح لعملائنا إمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة السيارات.