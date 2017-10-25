أبوظبي (الاتحاد)

دعا الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بالإنابة، المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والمشاركة بفعالية في مساءلة مجالس الإدارة ومحاسبتهم، والتأكد من عدم وجود فساد أو سوء إدارة للشركات التي يساهمون بها.

وقال: «يجب على الجمعيات العمومية أن تكون أكثر نضجاً في تقييم مجالس الإدارة»، وأكد الزعابي، أن الهيئة لديها إجراءات قانونية تتخذها في حالات ثبوت الفساد أو سوء الإدارة للشركات المدرجة، موضحاً أن الهيئة تأخذ إجراءاتها بما يتماشى مع مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين في ما يتعلق بالشركات التي سجلت خسائر كبيرة، حيث تقوم بدراسة وضع الشركة وعليه تأخذ القرار المناسب، وفي حال كانت الشركة قد تقدمت بخطة لإعادة الهيكلة فإن هذا يؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف: «مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الأخير دعوة الشركات التي تكبدت خسائر أو تراكمت خسائرها بنسب مرتفعة من رأسمالها، إلى إعادة هيكلة رأس مالها وتقديم خطة واضحة للهيئة توضح فيها كيفية معالجة خسائرها». وبين الزعابي، أن العديد من الشركات المدرجة بأسواق المال الدولة قامت بإعادة هيكلة رأس مالها، فيما هناك عدة شركات أخرى تعمل حالياً، على استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة الهيكلة، وأوضح، أن الهيئة أنجزت مسودة تعديل قانون الهيئة، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تغييرات أهمها تشديد العقوبات وزيادة الغرامات على مخالفات الشركات المدرجة في أسواق الدولة.

وتوقع الزعابي أن يصدر مشروع القانون الجديد أو التعديل المقترح للقانون الحالي للهيئة، خلال النصف الأول من 2018، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد في الوقت ذاته، يقدم مرونة أكبر فيما يتعلق بشروط الترخيص وبعمليات الإدراج والتداول للشركات في أسواق المال الدولة. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد للهيئة يعالج أيضاً قضايا مهمة مثل المسؤولية الاجتماعية وأنظمة الحوكمة للشركات والأسواق الخضراء، بما يخدم هدف الاستدامة بالتنمية. وأوضح الزعابي، أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي على مسائل مهمة في مشروع تعديل قانون الهيئة، وأهم تلك المسائل ما يتعلق بالأنشطة الجديدة مثل إدراج صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، بحيث يتم إنهاء الازدواجية ويتم ترخيصها والإشراف عليها من الهيئة. وتابع: «جاري العمل الآن على إنجاز المرحلة الثانية بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تخفيف شروط إدراجها في السوق الثانية، وذلك بهدف جذب مزيد من الشركات للإدراج في أسواق المال بالدولة». وقال الزعابي إن الهيئة وافقت مؤخراً على طلب شركتين للطرح للاكتتاب في السوق الأولي، مبيناً أن الطرح للاكتتاب سيتم خلال الشهرين المقبلين قبل نهاية 2017، في حين هناك 10 شركات أخرى تقدمت بطلبات للطرح للاكتتاب العام وهي حالياً في مرحلة استكمال الإجراءات المطلوبة. وأكد أن توقعات الهيئة تشير أن طرح الشركات للاكتتاب العام سيقدم دعماً مهماً للسيولة والتداولات في أسواق المال بالدولة.