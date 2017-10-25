20 مدينة صناعية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية قطاع الصناعة، ودوره الريادي في دعم نمو اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات، كاشفاً عن أن الإمارة تسهم بـ 37% من إجمالي الناتج الصناعي للدولة، وتضم أكثر من 20 مدينة صناعية تعزز من جاذبية الشارقة للاستثمارات الصناعية.

وفي كلمة له في افتتاحية الدليل الصناعي لإمارة الشارقة للعام 2017-2018 الذي أطلقته غرفة الشارقة مؤخراً، لفت بن بطي إلى أن الشارقة نجحت وفي ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توطيد مكانتها كوجهة صناعية متميزة ومواكبة للمتغيرات العالمية في مجالات التقنية والابتكار والتميز في مختلف المجالات، وأوضح مدير عام غرفة الشارقة أن المنتجات الصناعية المحلية للشركات في الشارقة أثبتت جودتها وتنافسيتها العالية، مقارنة بالمنتجات الصناعية المستوردة، حيث تتميز بيئة الأعمال في الشارقة بتوافر كافة التسهيلات التي تساعد الشركات على إتقان صناعاتها، والابتكار في تحسين جودة منتجاتها، وتلبية احتياجات عملائها في الأسواق المحلية، وتصديرها إلى أسواق المنطقة والعالم.