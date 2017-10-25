دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة «بوش»، شراكة مع شركة «أﭬايا»، سعياً إلى دعم استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي في عملياتها العالمية.

ووصلت قيمة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى 60 مليون دولار، لتقوم بموجبها «أﭬايا» بمد «بوش» بمجموعة واسعة من حلول اتصالات الأعمال وتكريسها لخدمة أكثر من 160 ألف موظف حول العالم.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي شركة «بوش» لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروعها الضخم والمعني بتوفير «بيئة المستقبل للعمل»، حيث يهدف إلى تعزيز مفهوم «بيئة العمل المتنقلة» وترقية أساليب التواصل والتفاعل بين موظفي المجموعة، فضلاً عن رفع مستوى انسيابية أعمالها على مستوى العالم

وبحسب «أﭬايا»، ستمكن الحلول التواصل السحابية التي ستوفرها للمجموعة من خفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 20%. كما ستقدم «أﭬايا» طيفاً من الخدمات الصوتية القائمة على السحابة، إلى جانب خدمات مراكز الاتصال، وتعاون فرق العملاء. وأكدت الشركة بأن هذه الحلول ستمكن الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة «بوش» من توفير حلول موحدة لكل الشركات المنضوية تحت جناحها في مختلف أنحاء العالم.

ويجدر الذكر بأن مجموعة «بوش» تعمل ضمن أربعة قطاعات عمل مختلفة وهي حلول التنقل، والتكنولوجيا الصناعية، والبضائع الاستهلاكية، وتكنولوجيا الطاقة والبناء.