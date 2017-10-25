«نماء» تفتح باب المشاركة في «التمكين الاقتصادي للمرأة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها بالشراكة مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، داعيةً جميع المؤسسات والأفراد الراغبين والمهتمين بدعم المرأة ودورها الحيوي في الاقتصاد إلى التسجيل في برامج وفعاليات القمة.

وتجمع القمة الأولى من نوعها في المنطقة نخبة من القادة وصناع القرار والمتخصصين بتمكين المرأة اقتصادياً، وتسلط الضوء على سبل حشد جهود جميع الشركات، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، للعمل معاً بهدف تمكين المؤسسات التي تملكها المرأة من المشاركة الكاملة في سلاسل القيمة في الأعمال، وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام رائدات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتُعقد القمة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتحمل دورتها الأولى شعار «المرأة.. تميز اقتصادي»، وتهدف إلى تقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، بالإضافة إلى توفير منصة للمشاركين بهدف تبادل أفضل الممارسات والتركيز على تحديد الفرص الاقتصادية الواعدة في كل قطاع، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تُنظّم القمة العالمية لتمكين المرأة على مدار يومين، وتشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل حكومات، ومؤسسات ومنظمات عالمية معنية بحقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى دعاة المساواة بين الجنسين، ونخبة من الأكاديميين وقادة الفكر، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال الناجحات».