«نماء» تفتح باب المشاركة في «التمكين الاقتصادي للمرأة»

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها بالشراكة مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، داعيةً جميع المؤسسات والأفراد الراغبين والمهتمين بدعم المرأة ودورها الحيوي في الاقتصاد إلى التسجيل في برامج وفعاليات القمة.
وتجمع القمة الأولى من نوعها في المنطقة نخبة من القادة وصناع القرار والمتخصصين بتمكين المرأة اقتصادياً، وتسلط الضوء على سبل حشد جهود جميع الشركات، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، للعمل معاً بهدف تمكين المؤسسات التي تملكها المرأة من المشاركة الكاملة في سلاسل القيمة في الأعمال، وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام رائدات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.
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وفي هذا الصدد، قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تُنظّم القمة العالمية لتمكين المرأة على مدار يومين، وتشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل حكومات، ومؤسسات ومنظمات عالمية معنية بحقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى دعاة المساواة بين الجنسين، ونخبة من الأكاديميين وقادة الفكر، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال الناجحات».